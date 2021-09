L’Italia del volley maschile ha conquistato la finale degli Europei: la sera del 19 settembre (20.30) si giocherà il titolo contro la Slovenia. Gli azzurri hanno infarti battuto la Serbia 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) nella partita di disputatasi a Katowice, in Polonia. L’accesso alla finale consente all’Italia di staccare il pass per i Mondiali del prossimo anno.

La competizione ha visto la partecipazione di 24 nazionali. A fare da cornice per l’ultimo appuntamento La Spodek Arena di Katowice, in Polonia. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 3, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.