Sempre più plastica la spaccatura nella Lega tra il leader Matteo Salvini, che non rinuncia alla battaglia (persa) contro il green pass, e il vicesegretario nonché ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. Che, dall’inaugurazione del Micam-Mipel alla Fiera di Rho, assicura che con il Capitano va “d’amore e d’accordo” ma subito dopo rafforza la linea pragmatica sul passaporto vaccinale trasformandola in un giudizio ampiamente positivo: “Le decisioni difficili assunte dal governo, come l’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, sono volte non a limitare la libertà, ma ad aumentare la libertà e l’incontro. Abbiamo fatto queste misure per riaprire“. Così, dal fronte dem Enrico Letta ha buon gioco a far notare che “Salvini insegue la Meloni, si mette all’opposizione di fatto, il governo non lo segue e fa bene a non seguirlo con le scelte giuste che sta facendo sul green pass, che noi sosteniamo con determinazione. La Lega stessa non segue Salvini e credo che questo sia utile e importante per tutti noi”. Vedi Anche Green Pass, Giorgetti allarga la spaccatura con Salvini: “Misura per aumentare la libertà e per riaprire, credo che tanti abbiano capito”

Salvini in effetti appare sempre più solo, visto che i governatori leghisti sono a favore del certificato e chi appoggiava la sua linea originaria è rimasto deluso. Eppure il leader continua a rivendicare di essere riuscito a frenare il governo sull’obbligo vaccinale e a battere sul tasto dei “tamponi gratuiti o sottocosto a bimbi, disabili, anziani, a chi non si può permettere di spendere centinaia di euro”. E non smette di esprimere dubbi sia sul green pass – “Sarà la storia a dire se serviva o no. Io aspetto e non commento” – sia sui vaccini stessi, sostenendo che “la misura più sicura è il tampone” e “il vaccino non rende immuni e immortali”. Per tacere della gaffe sul presunto ruolo del siero nel propiziare la diffusione delle varianti. Leggi Anche Green pass, la linea di Salvini spacca la Lega: dopo il pressing dei “governisti” ora a rimanere delusi sono i colonnelli come Siri