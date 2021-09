Una decina di persone sono state salvate grazie all’intervento dei vigili del fuoco durante il nubifragio che giovedì pomeriggio ha colpito l’aeroporto di Milano-Malpensa. L’operazione dei pompieri ha richiesto l’utilizzo di gommoni per recuperare le persone rimaste bloccate nelle automobili sommerse. In meno di due ore sono caduti 87 millimetri di acqua. Il maltempo, seppur in maniera più lieve, ha interessato anche Milano dove si sono registrati allagamenti nei sottopassaggi e rami caduti. Le squadre operative del Comando dei vigili del Fuoco del capoluogo hanno lavorato per contenere i danni dell’acquazzone che si aspettava da giorni e per monitorare le condizioni del Seveso.