Prima i pettegolezzi, poi i video, ora la conferma: Amedeo Goria ha un debole per Ainett Stephens. E nonostante lei non lo consideri più di tanto, lui insiste. Proprio ieri 16 settembre, Francesca Cipriani ha rivelato cosa fa lui sotto le coperte (dorme nel letto con Ainett). Ed ora, da alcuni video che circolano sul web, si vede chiaramente l’ex marito di Maria Teresa Ruta toccare il lato B di Ainett, mentre quest’ultima balla nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip.

Lei, che non sembra avergli detto nulla, si è limitata a girarsi e lui si è allontanato. Il web è insorto: “Ainett per non essere scortese e metterlo in imbarazzo non dice nulla poverina, riesce a fare solo qualche battuta per fargli capire che la deve finire… Ma quello insiste e allora ci vogliono le maniere forti! Qualcuno della casa lo metta al suo posto”, ha scritto un utente. Oppure: “Che viscido… mamma mia”. In tanti invocano la squalifica, arriverà? Non resta che attendere la seconda puntata, in onda stasera venerdì 17 settembre dalle ore 21.10 circa su Canale 5.