Catene d’oro e diamanti impiantati al posto dei capelli. Il protagonista è Dan Sur, rapper e cantante di raggaeton messicano di 23 anni. Folle, pazzo, sconsiderato, originale, definitelo come volete. Lui, dopo ore di intervento, adesso se ne vanta sui social. Il rapper ha spiegato che tutte le catene sono agganciate a una sorta di uncino a sua volta attaccato al cuoio capelluto attraverso altri uncini. “Tutti si tingono i capelli, spero che in questo modo adesso non mi copi nessuno. Sono il primo rapper ad averlo fatto”, ha affermato Dan, seguito su Instagram da 62mila persone mentre su TikTok da ben 2 milioni di persone. Tra i suoi brani più famosi – specialmente sulle piattaforme social – ci sono Sigo e Bonk Bonk.