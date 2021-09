Allarme a Parigi per un incendio scoppiato lunedì mattina sotto il Pont National, che attraversa la Senna collegando il 12° e il 13° arrondissement nel sud-est della capitale francese. Lo ha reso noto la Prefettura, spiegando che il traffico è stato interrotto sul ponte così come sul vicino svincolo della Porte de Bercy. L’area è stata evacuata, anche se per i vigili del fuoco “non ci sono rischi di crollo“. Diversi parigini hanno twittato foto e video con il fumo che si leva all’altezza del ponte e diversi camion dei pompieri sul posto.

Paris – Un incendie s’est déclaré sous le pont National dans matinée. Un important dispositif de secours a été déployé aux pour éviter tout risque d’explosion. D’après l’officier de communication le feu est circonscrit à l’heure actuel. #Incendie #Paris #Pont #Explosion pic.twitter.com/6pwAzy56T2 — Marc-Olivier Chataignier (@Marco_cgr) September 13, 2021

Secondo quanto si apprende, tutto è cominciato da un furgone che ha preso fuoco nella notte: nonostante l’arrivo dei pompieri, che già alle 5,30 del mattino erano riusciti a spegnere il veicolo, le fiamme si sono propagate ad alcuni dei cavi e dei tubi che, passando sotto il ponte, alimentano gas, riscaldamento ed elettricità del quartiere. È stato proprio il timore che un loro coinvolgimento nel rogo potesse provocare delle esplosioni a convincere i pompieri a bloccare la circolazione dei mezzi e sgomberare parte della zona. Il pericolo di scoppi, però, è stato escluso dagli stessi soccorritori, con un tweet in cui hanno rassicurato i residenti pur raccomandando la massima prudenza. Intanto, gruppi di tecnici stanno valutando i danni alla rete di distribuzione dell’energia.