Miriam Leone si sposa. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui il matrimonio con il compagno Paolo Carullo sarà “in gran segreto”. L’ex Miss Italia, ormai affermata attrice e il musicista si sposeranno il 18 settembre. Dove? A Scicli (Ragusa), nel Santuario di Santa Maria La Nova. “L’amministrazione Comunale di Scicli, che lavora all’evento da tredici mesi, renderà note a ore le disposizioni di modifica alla viabilità nel centro storico per quella data”, afferma una nota riportata dall’Ansa.

Carullo, che oltre ad essere un musicista è anche un imprenditore, è molto riservato. Non si sa molto della sua vita privata e non è presente sui social. Lo stesso non si può dire di Miriam Leone, che senz’altro tiene alla propria privacy ma ama anche i social dov’è seguita da 1.4 milioni di follower su Instagram e quasi 500 mila su Facebook. La coppia starebbe insieme da circa 2 anni. Ora, il grande passo.