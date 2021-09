Per la prima volta in questa campagna elettorale, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio tornano in piazza insieme. Accade a Bologna dove ieri sera i due vertici del M5s hanno passeggiato per le vie del centro ricevendo l’abbraccio della gente. “Questo calore moltiplica le energie, ma se si lavora seriamente in questa direzione, la fatica c’è ed è enorme”, spiega Conte tra un selfie e un autografo sul green pass di un sostenitore. “Con Di Maio non ci sono mai stati diverbi”, precisa invitando i giornalisti a fare domande al ministro. “Sottoscrivo pienamente le parole di Conte” aggiunge Di Maio. Scortati dal leader bolognese del M5s, Massimo Bugani, i due si fanno strada tra i tavolini dell’aperitivo arrivando sotto le Due Torri dove incontrano il candidato sindaco del centro sinistra a Bologna, il dem Matteo Lepore che dice: “Ci auguriamo che la città più progressista d’Italia possa segnare il futuro anche del centrosinistra”.