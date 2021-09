È morto a 40 anni, stroncato da un attacco di cuore, Sidharth Shukla, modello indiano, star della televisione e del cinema di Bollywood. A dare la notizia della sua scomparsa è l’Hindustan Times che riferisce le parole del medico legale del Cooper Hospital di Mumbai che ha preso in carico la sua salma per l’autopsia: “Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa della sua morte fino a quando non avremo completato l’autopsia“, ha fatto sapere.Secondo quanto ricostruito, Shukla è arrivato in ospedale intorno alle 11 del mattino di giovedì 2 settembre in ambulanza ma già privo di vita. L’attore era celebre per i suoi ruoli in Broken But Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak.