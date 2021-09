Si chiama “Una scatola per il Grattacielo” l’iniziativa nata sui social per aiutare le tante famiglie rimaste senza casa dopo il terribile incendio del grattacielo Torre dei Moro, bruciato domenica scorsa a Milano. L’idea è stata di Simona Carettoni, residente a pochi passi dal luogo in cui le fiamme hanno distrutte l’edificio: “Ho pensato a quello di cui potevano avere bisogno quelle persone e ho scritto un post su Facebook chiedendo di raccogliere, per cominciare, abiti e generi per l’igiene personale. Ho provato a parlare con le famiglie coinvolte per capire con esattezza di cosa potessero aver bisogno e in poco tempo abbiamo iniziato a ricevere decine e decine di scatole che ora affollano il mio ufficio”. Gli aiuti stanno arrivando da tutta Italia e l’iniziativa con il passare delle ore sta ricevendo sempre più contributi e condivisioni