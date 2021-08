L’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte cambia ruolo per un giorno e veste quello di “Cupido”. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha infatti unito in matrimonio Dario Adamo (il suo social media manager) e la compagna Flavia. Gli scatti, pubblicati dallo stesso Adamo sui social, sono stati inondati da messaggi di congratulazioni sia per la coppia sia per l’ex premier. Qualcuno, poi, si è lasciato andare a qualche complimento (esisteranno ancora “Le bimbe di Conte?” Mah): “Ma quanto è bello?”. All’inizio della cerimonia, Conte ha così esordito: “È la prima volta che presiedo a questo rito della celebrazione di un matrimonio, quindi sono anche particolarmente onorato”. La cerimonia si è tenuta presso la Masseria Magli Resort (Martina Franca, Puglia) nella giornata di ieri lunedì 30 agosto.

