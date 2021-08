“La migliore ipotesi è che sia responsabilità di Isis K ma la differenza tra talebani, Isis e al-Qaeda è meno di quanto sembri: sono tutti fanatici, sono tutti estremisti, si contendono il potere in Afghanistan e in altre zone, ma domani potrebbero fare un patto ed essere di nuovo migliori amici. Penso che ciò mostri che il potere dell’ideologia, dell’ideologia estremista contro l’Occidente e gli Stati Uniti in particolare, è molto forte. E penso sia un brutto segnale per l’Afghanistan in generale. E se c’è un’ostilità momentanea tra Isis K e talebani, abbiamo tutti i motivi per pensare che, dopo che i talebani avranno preso il controllo, al-Qaeda e Isis K avranno il loro spazio in Afghanistan come, del resto, tutti gli altri gruppi in grado di pianificare attacchi contro l’Occidente. È tutto ancora molto complicato. Penso che questa situazione indichi la confusione che è ancora nascosta e che vedremo per molto tempo”. Lo ha detto a Sky TG24 John Bolton, ex Consigliere americano per la sicurezza nazionale, in un’intervista che sarà trasmessa integralmente alle 19.30, all’interno di Sky TG24 Mondo.