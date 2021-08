Una serie di scatti in cui interpreta il ruolo di Marilyn Monroe con tanto di vestito e parrucca. Parliamo di Ilary Blasi, la nota conduttrice pronta a tornare in tv dal 16 settembre su Canale 5 con un nuovo programma dal titolo Star in the star. In gara dieci Vip canterini, camuffati da star italiane e internazionali, che dovranno convincere i giudici Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Nel promo ufficiale della trasmissione, la conduttrice veste i panni della star californiana, saluta i fan e poi si toglie la maschera svelando quindi la propria identità. Foto del backstage, dunque, quelle pubblicate da Ilary sul proprio profilo Instagram, dov’è seguita da 1.8 milioni di follower.

In un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi ha fornito qualche anticipazione sul programma in partenza: “È uno show nuovo per Mediaset, ma l’ansia non mi appartiene. Sono curiosa, non vedo l’ora di iniziare. Si tratta di un celebrity show, dove ci sono 10 personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali”, ha detto. Poi ha aggiunto: “Sarà impossibile scoprire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neanche io. All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo”. Infine ha concluso: “Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo“.