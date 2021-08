Nel 1998 nasceva Teresa Cherubini per la quale il papà avrebbe poi scritto una delle sue canzoni più amate. E oggi? Lei è una splendida ragazza e una disegnatrice di talento, lui è (sempre) Jovanotti. Teresa sorride col papà e anzi, lo piglia in giro: “Che in realtà questo è uno screenshot di un video artistico e poetico che @lorenzojova si stava facendo e io gli sono saltata davanti alla telecamera”, scrive in una Instagram Story. E lo scatto ritrae babbo e figlia in barca, con la mamma Francesca Valiani. “Che il mare sa di sale”, scrive Jovanotti, ripostando la foto e facendo proprio riferimento ad “A te”. Una famiglia riservata che ha lasciato il mondo social entrare, per qualche istante, in una preziosa intimità.

