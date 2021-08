L’automobile distrutta e un grande spavento che, per fortuna, può raccontare. Parliamo di Mario Molinari, in arte Tedua, il rapper genovese che il 16 agosto è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A raccontarlo è stato lui stesso con un post su Instagram: “LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno”, ha esordito nella didascalia che accompagna le foto dell’automobile e quella del suo viso, visibilmente spaventato.

In seguito ha scritto: “Ragazzi I’m safe (Sono salvo, trad), non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto. ‘La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo’, be careful (Fate attenzione, trad)”. Non si conoscono molti dettagli sulla dinamica dell’incidente, anche se Il Messaggero riporta che a far perdere il controllo nel veicolo non sia stato tanto la velocità (120/130 chilometri orari) quanto una grande pozza d’acqua sul manto stradale, causata dalle violente e recenti piogge. Tanti i commenti di sollievo e supporto sotto al post di Tedua, tra cui piccano quelli dei colleghi Emis Killa, Ghemon, Clementino e Ghali.