“Ci sono molte lezioni da trarre da quanto avvenuto, dobbiamo riconoscere che sono stati compiuti errori, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle capacità militari dell’esercito afghano di resistere ad un’offensiva talebana”. A dichiararlo è stato l’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine del Consiglio Affari esteri. “Tutti sono rimasti sorpresi della disfatta in pochi giorni di un esercito per addestrare il quale abbiamo speso molto denaro e impegnato uomini”