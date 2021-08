Guendalina Tavassi, lasciata ormai alle spalle la storia con Umbero D’Aponte, ha ritrovato l’amore. L’ex gieffina non ha però gradito la modalità con cui si è scoperta la sua nuova relazione ed ha posto l’attenzione sulla questione “privacy”. “Purtroppo la gente non si fa mai gli affari propri“, ha scritto lei ieri 15 agosto su Instagram. In seguito: “Non devo dare spiegazioni né tantomeno devo giustificarmi, ma se volevo farlo uscire l’avrei fatto io, se sto aspettando è semplicemente perché ho dei figli e avrei preferito un po’ più di tatto e tempo per dire le cose”. Poi ha concluso: “Detto questo auguro a tutti di essere felici come finalmente lo sono io”.

Eppure il nuovo compagno, Federico Perna, giovane imprenditore romano con cui è in vacanza a Mykonos in questi giorni, è intervenuto e qualche ora fa ha confermato tutto: “Vi prego di non giudicare una persona che veramente per i propri figli farebbe qualsiasi cosa, chi non la conosce veramente non può e non deve permettersi di giudicare, non è né la prima né l’ultima che si separa, la vita va vanti e ognuno ha il diritto di rifarsi la propria vita”, ha commentato lui in merito ad alcune indiscrezioni circolate in queste ore sulla loro (ormai confermata) relazione. Infine: “Io e Guenda siamo innamorati e stiamo bene insieme [..] Guendalina è una mamma e una persona come tutti noi, che merita un po’ di felicità dopo tutto quello che ultimamente le è capitato! Grazie”, ha scritto lui forse riferendosi anche all’attacco hacker subito da Guendalina, che le era costato la diffusione di video in intimità con l’ormai ex marito.