Non solo chi ha collaborato alle missioni militari. L’associazione delle ong italiane (Aoi) chiede che anche gli operatori afghani di ong italiane siano portati al di fuori del Paese. “Siamo rimasti molto negativamente colpiti dal fatto che si è sottolineato per una settimana l’evacuazione del personale afghano che aveva lavorato coi contingenti militari e diplomatici e non si è parlato di quello che aveva lavorato con le organizzazioni non governative”, ha detto Silvia Stilli, la portavoce Aoi, all’Adnkronos/Labitalia. Il premier Mario Draghi infatti ha finora garantito solo l’impegno a “proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione”.

Per questo motivo, spiega Stilli, “abbiamo preparato una lista di 300 operatori. Lista che hanno in mano sia la Difesa sia il contingente Tuscania. Luca Lo Presti di Pangea Onlus ha tenuto i rapporti sia con il consigliere diplomatico a Kabul sia con il battaglione Tuscania per organizzare l’evacuazione. Io la sto inviando alla viceministra Sereni che la deve vedere con il ministro Luigi di Maio, perché ci deve essere un allineamento Interni-Difesa-Maeci. E per questo oggi lanceremo un appello di tutte le ong”. Oltre all’appello, ha proseguito Stilli, “le rappresentanze delle ong scriveranno al Maeci una lettera per avere garanzie specifiche su questo personale“. Leggi Anche Afghanistan, “io nascosto a Herat con moglie e figli, tirateci fuori da qui”. Il cooperante che ha lavorato per le ong italiane vive braccato: “I talebani me la faranno pagare”