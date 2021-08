“La situazione è fluida. Ci sono stati intensi combattimenti e ci vorrà tempo per renderci conto dell’entità dei bisogni umanitari“. Così Robert Mardini, direttore generale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che da anni opera anche in Afghanistan. La Croce Rossa, ha specificato, “è determinata a rimanere al fianco delle comunità per aiutarle” ma, secondo il direttore, “ci vorranno decenni di aiuti”. La dimostrazione viene dal lavoro incessante che la Croce Rossa ancora svolgeva sul posto, “di riabilitazione fisica” con l’assistenza a “diversi feriti dei passati conflitti”.