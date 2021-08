È positivo al tampone ma vuole imbarcarsi su un aereo. Un trentenne palermitano è stato fermato all’aeroporto Falcone-Borsellino mentre stava per prendere un volo con destinazione Milano. Lo ha riconosciuto una donna che stava per prendere il suo stesso volo. Il giorno prima si erano intravisti in stazione, dove si erano sottoposti al test per il coronavirus, fatto proprio per poter partire nelle ore seguenti.

La passeggera – si legge su MilanoToday – ha segnalato l’uomo alla polizia, che l’ha in seguito sottoposto al tampone molecolare. Una volta ottenuta la conferma della positività (con alta carica virale) il trentenne è stato posto in isolamento e rischia ora la denuncia per epidemia colposa.