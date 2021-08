Per la serie “anche le super influencer sbagliano”. In questi giorni Chiara Ferragni è in vacanza in Sardegna con il marito Fedez e la famiglia, e ieri ha postato su Instagram una storia in cui mostrava un cofanetto pieno di conchiglie raccolte dalle spiagge, accompagnato dalla scritta “grazie”. Ma attorno al breve video, sparito dai social dopo poche ore, sono scoppiate polemiche diventate virali (come tutto ciò che la riguarda). Tutta colpa del “bottino” da spiaggia che l’imprenditrice digitale non ha raccolto in prima persona ma ha probabilmente avuto in omaggio.

Un regalo poco gradito dai suoi fan sardi, in particolare quelli che da anni si battono contro il depredamento delle spiagge da parte dei turisti, che tornano a casa con souvenir naturali come sabbia o, appunto, conchiglie. «Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia….Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per Chiara Ferragni», ha scritto la pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”.

L’influencer non ha ancora replicato pubblicamente alle critiche subite dopo la gaffe social e c’è chi fa notare come appena pochi giorni prima la sorella Valentina avesse lanciato un messaggio ambientalista invitando a raccogliere dalle spiagge i tappi e i pezzi di plastica e lasciando stare le conchiglie. Chissà che a breve anche Chiara Ferragni non decida di fare altrettanto.