Nuovi amici per il nonno 87enne. Li cerca – e li trova – su Facebook la nipote. Ilaria Cocco, 25 anni, ha lanciato su Facebook un annuncio: “Cerco un amico per mio nonno: unici requisiti saper giocare a scopa e a briscola”. È successo a Cittadella, vicino Padova. La ragazza, riporta il Corriere del Veneto, ha avuto l’idea in seguito al lockdown imposto dalla pandemia. L’anziano vive con la moglie, ma a causa delle restrizioni recenti ha dovuto interrompere i rapporti con il mondo esterno alla sua famiglia. Con fatica però: la 25enne ricorda di averlo visto seduto fuori di casa intento a osservare la strada, come se sperasse di trovare un po’ di compagnia o qualcuno con cui parlare.

Le risposte all’appello di Ilaria non si sono fatte attendere. Oltre a una pioggia di like sono arrivati i commenti e inviti. Nei prossimi giorni, riporta la testata locale, nipote e nonno saranno ospiti di un vicino di casa per guardare la partita di calcio del Cittadella.

Con questo gesto la ragazza spera di poter essere di esempio per altre persone. E si augura, inoltre, che venga ripresa in considerazione l’ipotesi di aprire circoli o che siano incoraggiate occasioni d’incontro per le persone anziane.