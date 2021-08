Tensione alle stelle tra Paolo Brosio e l’ex fidanzata Marialaura De Vitis. A rivelarlo è il settimanale Diva e Donna, che rivela come tra l’ex giornalista del Tg4 e la showgirl ci siano stati attriti dopo la fine della loro storia, avvenuta qualche mese fa. E la causa sarebbe la gelosia di Brosio nei confronti di Marialaura che nel frattempo si è fidanzata con il rapper “Lollo G”, all’anagrafe Lorenzo Orsini: i due si sono conosciuti sul set dell’ultimo videoclip del cantante in cui lei recitava come protagonista ed è nato l’amore.

Secondo le indiscrezioni, Brosio non avrebbe preso affatto bene la cosa, tanto che pur di non incontrarli avrebbe dato buca all’ultimo ad un evento a cui era stato invitato e di cui è habitué, il torneo “Vip Master”. “Paolo è geloso – ha detto la De Vitis a Diva e Donna– ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”. Sembra proprio, quindi, che almeno da parte dell’ex giornalista ci fosse un sentimento autentico nei confronti della giovane modella, a dispetto delle voci che criticavano la loro relazione bollandola come una semplice ricerca di visibilità da parte della ragazza, poco più che ventenne.