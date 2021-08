“Lui è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”: così si legge sotto l’ultima foto che Federica Panicucci ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritrae felice e sorridente abbracciata al compagno Marco Bacini. Proprio l’imprenditore milanese è finito nel mirino dell’hater ma l’insinuazione nei suoi confronti non è piaciuta affatto alla conduttrice che ha prontamente replicato a tono: “Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate”, ha scritto la Panicucci facendo il pieno di like. Ma non è tutto. Poco dopo è stato lo stesso Bacini ad intervenire con un altro hater che si era lanciato in previsioni sulla fine della loro storia d’amore l’anno prossimo: “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022…”.