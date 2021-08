Mentre Meghan Markle, tutta compunta ed elegante, mandava in onda un videomessaggio nello studio della sua casa di Santa Barbara annunciando l’ultimo progetto benefico da lei ideato per il suo 40esimo compleanno, le sue due ex migliori amiche sputavano veleno contro di lei parlando con la stampa. In particolare, è stata Nikki Priddy, sua amica fin dai tempi dell’infanzia, ha sparare ancora una volta a zero contro la moglie del principe Harry: “Meghan è una perfida calcolatrice nel modo in cui gestisce le relazioni. Quando decide che non fai più parte della sua vita ti spegne: non c’è niente da negoziare“, ha detto.

E ancora: “Ma niente era mai abbastanza. Meghan litigava con i registi che non le davano abbastanza spazio. Quando liquidò Engelson, mise in una busta l’anello di fidanzamento e la fede, e glieli spedì senza una parola“. A rincarare la dose ci ha pensato poi un’altra ex amica, che ha voluto però l’anonimato: “Una volta se la prese con un autista, perché l’aspettava all’aeroporto con un cartello che a suo giudizio avrebbe potuto richiamare folle di ammiratori”. E ancora: “Meghan Markle ha attribuito la sua mancanza di successo a non essere abbastanza bianca o abbastanza nera”. Insomma, non proprio gli auguri di compleanno che ci si aspetterebbe da persone con cui si è stati molto legati.