Momenti di paura per Enrica Bonaccorti a causa di un brutto incidente domestico. È stata la stessa conduttrice e giornalista di Savona a raccontare quanto le è successo intervenendo nell’ultima puntata di Dedicato su Rai 1 e presentandosi in studio da Serena Autieri con un braccio ingessato: “Ho avuto un incidente domestico, ho visto il braccio andare da un’altra parte“, ha spiegato.

“Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta. Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto”, ha raccontato Enrica Bonaccorti. Poi ha ricordato l’amica e collega Raffaella Carrà: “Oggi sarei dovuta essere a Santo Stefano per omaggiarla, ma a causa della caduta sono qui. La ricordiamo insieme. Era straordinaria, preservava sempre il pubblico”.