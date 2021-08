“Ma ti fai fare così anche l’inguine?”. Sta scatenando un’ondata di commenti l’ultimo post pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Nelle scorse ore la produttrice televisiva ha infatti condiviso una foto che la ritrae seduta alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, intenta a firmare il contratto per la sua partecipazione come opinionista nella prossima stagione del Grande Fratello Vip mentre l’estetista, accucciata ai suoi piedi, le fa la pedicure. “Ho imparato ad ottimizzare il tempo“, commenta.

La cosa non è piaciuta affatto a molti utenti, che non le hanno risparmiato critiche per l’atteggiamento “classista”: “Che brutta foto, sei imbarazzante“, scrive qualcuno. E ancora: “Prova a farlo in ufficio mentre nella stanza vicina c’è il capo”, rincara un altro utente; “incommentabile”, “snob”, “molto discutibile”, “vergognosa”, e via di questo tenore. Ma c’è anche chi invece le fa i complimenti per il “multitasking” e chi ironizza: “Anche l’inguine ti fai fare così?“.