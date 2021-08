La «guerra del gossip» tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez a colpi di nuovi amori, mega yatch, paparazzate e post sui social è la vera soap dell’estate. Chi pensava che le doppie nozze saltata in un anno e i presunti tradimenti dell’ex campione di baseball fossero gli ultimi e definitivi colpi di scena, si è dovuto ricredere di fronte alle mosse – a tratti imprevedibili, altre volte studiatissime – dell’ex coppia d’oro americana. Con tanto di contrappassi clamorosi.

LA LOPEZ E AFFLECK A POSITANO (DOVE DOVEVA SPOSARE L’EX)

Come l’arrivo a Positano di J.Lo e Ben Affleck: dopo essere usciti allo scoperto con tanto di bacio ufficiale a bordo del Valerie, sontuoso yatch da 110 milioni di euro, hanno lasciato la Costa Azzurra per sbarcare a Capri. Niente di così strano, perché un giro in Piazzetta non si nega a nessuno, figuriamoci alla coppia dell’estate 2021, ritornata in pista diciassette anni dopo la prima soffertissima love story. Ma una volta salutata Capri, ecco la mossa a sorpresa: i Bennifer sono risaliti a bordo direzione Costiera Amalfitana e hanno fatto tappa a Positano, una mini vacanza che sa di dispetto in piena regola. Come infatti svelò qualche mese fa Page Six, «il primo matrimonio tra Jennifer e Alex Rodriguez – un sontuoso evento della durata di più giorni – era previsto per l’inizio di giugno in Italia. Per la precisione, a Positano, sulla Costiera Amalfitana». Tradotto: J.Lo a Positano c’è andata, sì, ma con Affleck riservando così a Rodriguez una stoccata di quelle notevoli.

ALEX RODRIGUEZ HA GIÀ UNA NUOVA FIDANZATA

Ma i «promessi sposi» sono ormai un lontano ricordo e sembra che i rumors, per altro mai confermati, sul presunto tradimento di Alex Rodriguez (avvenuto mentre la Lopez girava un film a Santo Domingo) abbia lasciato strascichi pesanti e che, a dispetto dei comunicati di facciata, i due si detestino cordialmente. Del resto, quando Rodriguez tornava in pressing su J.Lo, lei già cominciava le manovre di riavvicinamento ad Affleck, che dopo un serrato corteggiamento è riuscito non solo a tornare con lei ma a conquistare le copertine e i siti di gossip di tutto il mondo. In tutto questo, Rodriguez non è stato chiuso in casa a piangere e a disperarsi e fregando i tabloid americani – convinti dal suo staff di un presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Cynthia Scurtis, mamma delle sue due figlie – lui già se la spassava tra Saint Tropez e a Ibiza con la giornalista sportiva Melanie Collins. I due non confermano, ma lei era al suo fianco anche durante i festeggiamenti del suo 46esimo compleanno a bordo dell’Ocean Paradise, uno yatch da 34 milioni di euro.

LA GUERRA DEL GOSSIP LA VINCE J.LO

Proprio nei dettagli di tutta questa storia c’è qualcosa di così surreale da sembrare studiato. A cominciare dalla doppia fuga d’amore: i Bennifer scelgono Saint Tropez per la loro prima vacanza dopo la reunion amorosa? E a Saint Tropez ecco spuntare anche Rodriguez, che ha portato a cena al Bagatelle Melanie Collins, rischiando di ritrovarsi faccia a faccia con la sua ex (l’incidente è stato sventato grazie a un sopralluogo dell’assistente di J.Lo). Poi, mentre la Lopez festeggiava i suoi 52 anni a bordo di una lussuosissima imbarcazione e si baciava con Affleck (che nel frattempo è tornato in America per girare un nuovo film), Rodriguez ha affittato un altro yatch e veleggia verso Monte Carlo e poi Ibiza, uscendo così allo scoperto con la neo fidanzata. Un grande déjà vu, insomma, tanto da sembrare pianificato nel dettaglio per oscurare J.Lo. Ma una cosa è certa: comunque vada, la guerra del gossip l’ha già vinta lei e a mani basse.