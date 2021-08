“Vendetta” amorosa o iniziativa pubblicitaria? Per ora è impossibile dirlo. Quello che c’è di sicuro è che a Scafati, in provincia di Salerno, sono stati appesi diversi volantini modello “cercasi“. Per quale motivo? Una ragazza sta cercando tale Luigi, la cui fidanzata sarebbe l’amante del suo, di fidanzato. “A. A. A. Cercasi: Luigi, fidanzato con Valeria, che vive zona Scafati. Voglio raccontargli e fargli vedere come la sua fidanzata si diverte a distruggere anni di convivenza con una relazione clandestina con il mio compagno (tra l’altro lei recidiva)“. Eccolo qui, il volantino. Con firma (Michela) e numero di telefono. Uno “teme” che la propria storia clandestina possa essere scoperta sui social e si ritrova la città tappezzata di volantini, “alla vecchia”. Come finirà? Non resta che vedere se Luigi si farà vivo e avrà voglia di dirlo a tutta la città.