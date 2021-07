Se c’è una cosa certa quando si parla di montagna è che non ci si improvvisa escursionisti. Soprattutto quando c’è di mezzo un ghiacciaio, con crepacci e seracchi spesso invisibili ma estremamente pericolosi e temperature rigide anche in estate. Ecco perché il Soccorso Alpino valdostano ha diffuso la foto di un escursionista sulla via normale del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa, a quota 4.000 metri, in pantaloncini corti ed equipaggiato in modo inadeguato per quelle altitudini. “In caso di caduta in crepaccio, a questa persona ha pochissime possibilità di sopravvivenza. Oltre alle conseguenze dovute alla caduta e allo sfregamento contro il ghiaccio, la permanenza nel crepaccio, con tale equipaggiamento, non consente la necessaria protezione dal freddo e l’ipotermia severa, che può verificarsi in tempi molto brevi, può portare alla morte”, le parole del direttore del Cnsas valdostano, Paolo Comune. “Purtroppo – aggiunge – nonostante i numerosi appelli alla prudenza, questi comportamenti sono molto frequenti. Per questo motivo torniamo a ribadire l’assoluta necessità di muoversi, in montagna, con attrezzatura e abbigliamento adeguati, con le opportune conoscenze del territorio e con la massima prudenza”. Allarmismo? No. Regole base per vivere al meglio la montagna.