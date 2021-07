“Sulla giustizia non stiamo ostacolando il M5s. C’è Giulia Bongiorno che sta lavorando con il ministro Cartabia e il premier Draghi per migliorare la riforma. E’ il Movimento che ha presentato centinaia di emendamenti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori Montecitorio. “Noi accetteremo le proposte di Draghi e non quelle del M5s”, ha continuato