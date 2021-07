Il Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Recovery. I sì sono stati 213, i no 33. Il provvedimento è quindi approvato in via definitiva dal Parlamento a due giorni dalla scadenza del 30 luglio. Temi del decreto la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure. Anche nella lettura alla Camera, la scorsa settimana, il governo aveva blindato con la fiducia il testo.

Il testo assegna a Palazzo Chigi le responsabilità di indirizzo nella gestione del Pnrr, mentre controllo e rendicontazione sono affidate alla Ragioneria generale e il compito di realizzare gli interventi a ministeri, Regioni ed enti locali. La governance è incentrata sulla cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio. Il provvedimento istituisce anche tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. La seconda parte del testo riguarda invece la semplificazione in settori come opere pubbliche, transizione ecologica e digitalizzazione.