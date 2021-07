Una forte esplosione si è verificata questa mattina in uno stabilimento nel parco chimico di Leverkusen, in Germania. Le colonne di fumo si sono alzate da un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Bürrig, gestito dall’azienda Currenta. Una persona è stata trovata morta e ci sono altri 4 lavoratori dispersi. Ci sono almeno 16 feriti, quattro di loro in modo grave. Uno è in pericolo di vita per le forti ustioni. L’Ufficio federale tedesco per la protezione civile e l’assistenza in caso di catastrofi ha classificato l’esplosione come “una minaccia estrema” e ha chiesto ai residenti di rimanere all’interno e tenere chiuse porte e finestre. La nube uscita dall’impianto per via del vento si sta spostando in direzione nord-est verso altre città del Nord Reno Vestfalia. Il parco chimico di Leverkusen ospita diversi impianti, oltre a quello danneggiato. Si tratta infatti di uno dei più grandi parchi chimici d’Europa, dove hanno sede oltre 70 aziende.

“Non è ancora chiaro quali sostanze si siano disperse nell’aria con l’esplosione” ha detto Lars Friedrich, responsabile di Currenta, ma sono in corso misurazioni. Il sindaco di Leverkusen, Uwe Richrath, ha chiesto alla popolazione “di lavare bene frutta e verdura raccolta prima di metterla in tavola”, mentre sono stati chiusi i parchi gioco e i giardini pubblici “come misura cautelare”. Sono stati 3 i serbatoi interessati dall’incendio e tutti e tre erano pieni di “solventi organici“, ha detto Friedrich, ma l’origine dell’esplosione che si è verificata intorno alle ore 9.40 non è ancora chiara. Il conseguente incendio si è sviluppato nel parco serbatoi del centro di smaltimento di Bürrig. Poco sotto è presente un parco serbatoi con circa 100mila litri di liquido ferroso infiammabile. Secondo il quotidiano locale Kölner Stadtanzeiger, per questo motivo la popolazione era stata avvertita del pericolo di una seconda esplosione.

L’azienda responsabile del sito, Currenta, è una società che fino al 2019 faceva parte del gruppo Bayer, che a sua volta ha lo stabilimento a Leverkusen. Nell’aprile 2020 è stata completata la vendita al Gruppo Macquarie, una banca d’investimenti australiana. Currenta si occupa appunto di smaltimento di rifiuti pericolosi. Secondo la Bild, nello stabilimento di Leverkusen vengono trattati e smaltiti rifiuti organici e tossici, fanghi di depurazione, acque reflue e concentrati di acque reflue, residui di distillazione, immiscibili, alogenati, rifiuti contenenti silano e fosforo, insetticidi, pesticidi, rifiuti con PCB, amianto, inquinanti organici persistenti.

La polizia della vicina Colonia ha dichiarato di non avere alcuna informazione sulla causa o sull’entità dell’esplosione, ma che un gran numero di poliziotti, vigili del fuoco, elicotteri e ambulanze sono stati dispiegati sul posto. Hanno chiesto a tutti i residenti di rimanere all’interno e hanno avvertito le persone provenienti da fuori Leverkusen di evitare la zona. Hanno anche chiuso diverse autostrade nelle vicinanze, riaperte al traffico solo nel pomeriggio. Vigili del fuoco da tutta la regione sono stati chiamati per aiutare a spegnere l’incendio. La scena dell’esplosione, il parco chimico, si trova molto vicino alle rive del fiume Reno.

Come riporta il centro di controllo Rheinisch-Bergischer Kreis, la nuvola nera si è diretta verso nord-est, dove ci sono le cittadine di Burscheid e Wermelskirchen. Anche in queste città i residenti devono tenere chiuse porte e finestre. A Solingen è scattata la sirena e l’odore di fumo è stato avvertito fino a Wuppertal, altro grande centro abitato del Nord Reno Vestfalia. I vigili del fuoco di Colonia hanno twittato poco dopo le ore 12.30 che le misurazioni dell’inquinamento atmosferico “non mostrano alcun tipo di anomalia“.