Forte esplosione nello stabilimento chimico di Currenta, società che fino al 2019 faceva parte del gruppo Bayer, a Leverkusen, in Germania. Come si vede in diversi video diffusi sui social network, dalla sede si è alzata un’enorme colonna di fumo scuro, visibile anche dalla strada. Le cause per il momento sono ignote, ma è stata diramata l’allerta alla popolazione, a cui è stato raccomandato di chiudere subito porte e finestre. La protezione civile ha classificato l’evento come “altamente pericoloso