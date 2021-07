“Sono molto grato alle concittadine e ai concittadini che oggi hanno voluto cortesemente rivolgermi – con lettere, mail e sui social – gli auguri per i miei 80 anni. Nei loro messaggi viene manifestato un prezioso sentimento di affetto per la Repubblica“. Il presidente Sergio Mattarella ringrazia così, tramite il suo profilo Twitter, le migliaia di persone, tra esponenti politici, personaggi dello sport e dello spettacolo, ma anche persone comuni che oggi gli hanno fatto gli auguri per i suoi 80 anni.

E tra coloro che hanno voluto festeggiare il compleanno del capo dello Stato c’è anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che nel suo messaggio d’auguri ha scritto: “In questi anni il Suo equilibrio e la Sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il nostro Paese. La Sua autorevolezza e il Suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica. Nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire gli italiani grazie al Suo alto senso dello Stato e alla Sua profonda umanità. In un periodo di grande sofferenza e smarrimento, l’Italia ha sentito forte la sua guida”.

Numerosi poi gli esponenti politici che, anche solo con un tweet, hanno ricordato il compleanno del presidente Mattarella. Dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha twittato un “Auguri Presidente Mattarella!”, alla capa del dicastero per le Autonomie, Mariastella Gelmini: “Auguri di buon compleanno Presidente Mattarella e grazie per aver accompagnato l’Italia, con saggezza, dedizione ed umanità, in uno dei momenti più bui della nostra storia. È e sarà sempre una guida autorevole e preziosa per tutti noi”, ha scritto.

Un messaggio più lungo è quello che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha affidato al proprio profilo Facebook: “La gioia negli occhi del Presidente Mattarella dopo il successo agli Europei di calcio è un’immagine storica. Un’immagine che ha trasmesso fiducia, felicità e serenità a un intero Paese, milioni di italiani che oggi dedicano al Presidente i più sinceri auguri per i suoi 80 anni. Punto di riferimento per ognuno di noi, nei mesi più drammatici e dolorosi di questa pandemia è stato sempre presente, ha saputo confortare le persone più fragili e trasmettere messaggi di speranza anche a chi doveva prendere decisioni importanti per il futuro degli italiani. Ci ha incoraggiato a non mollare, a non abbatterci, a non fermarci davanti alle difficoltà, una guida saggia e autorevole anche nelle fasi politiche più delicate. Per tutto questo le siamo immensamente grati, Presidente. Buon compleanno e viva l’Italia”.

Auguri che sono arrivati anche da Bruxelles da parte del commissario agli Affari Economici, Paolo Gentiloni: “Un grande esempio al servizio della comunità e della Repubblica. Buon compleanno Presidente!”, ha scritto anche lui su Twitter.