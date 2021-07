“Il governo ha annunciato che metterà la fiducia sulla riforma della Giustizia, io credo che in queste ore e nelle prossime ci saranno tutte le possibilità per fare quegli ultimi aggiustamenti e arrivare a un voto di fiducia che possa essere dato da tutti i gruppi che compongono la maggioranza”. Queste le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto a Napoli in occasione della Festa dell’Unità per dare sostegno al candidato Dem a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sono fiducioso del fatto che in questi giorni si troveranno buone soluzioni, l’importante che prima della pausa estiva si approvi alla Camera la riforma Cartabia – ha proseguito Letta che sulla tenuta dell’Esecutivo assicura – il governo non scricchiola è naturale che di fronte a passaggi complessi ci siano discussioni. Questo è un passaggio complesso come lo sono stati altri e lo saranno altri”. Il segretario Dem a margine dell’incontro commenta anche la vaccinazione di Matteo Salvini, che questa mattina ha ricevuto la prima dose: “È una bella notizia che Salvini si sia vaccinato – dice Letta – segno che il messaggio di ieri di Draghi è stato ben recepito ed è stato importante darlo”.