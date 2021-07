“Preoccupa la quota, che è significativa, di popolazione sopra i 50 anni che non ha fatto la prima dose. Come si vede, la vaccinazione completa garantisce protezione per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Anche la curva che riguarda i contagi ha un doppio andamento: quella riferibile alle persone vaccinate è quasi non percepibile se messa in scala con quella riferibile ai non vaccinati“. A dirlo, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia, è il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.