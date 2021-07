J.R. Moehringer, scrittore premio Pulitzer, è ‘dietro’ le autobiografie di successo di molti, da Agassi al fondatore della Nike Phil Knight. E ora è anche la ‘penna magica’ che sistemerà quanto scritto dal principe Harry nel suo memoir con pubblicazione a ottobre in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Harry è stato chiaro e ogni tabloid britannico riporta questa frase: “Scrivo dal punto di vista dell’uomo che sono diventato non da quello del principe” e “sarà una biografia accurata e veritiera“. Boom. Non è bastata l’intervista a Oprah, la casa reale deve ‘tremare’ ancora. Pare che a presentare J.R. Moehringer e Harry siano stati i Clooney che frequentano i duchi di Sussex. L’editore sarà Penguin Random House e il Daily Mail fa notare che l’accordo economico con il principe non è noto ma per Obama erano stati sborsati 65 milioni di dollari. Dei cosiddetti “esperti” hanno detto al tabloid britannico che Harry avrebbe “ricevuto un anticipo di 20 milioni di dollari“. Una bella cifra per i duchi. E la regina Betty, starà dormendo bei sonni?