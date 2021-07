Sergio Marracini, direttore sanitario degli ospedali Assl di Cagliari, fa il punto della situazione sulla pandemia da Covid-19 in Italia: “Certamente la variante Delta è molto più veloce nella diffusione e ha un tempo d’incubazione più breve. Infatti, stiamo già pagando anche la vittoria dell’Italia agli Europei di una settimana fa”. Poi l’appello: “La battaglia al Covid si affronta vaccinandosi, anche convincendo chi non vuole vaccinarsi. Bisogna partecipare tutti. Anche chi era in panchina ha vinto gli Europei, lo stesso vale per chi non è un sanitario”.