Decine di morti e dispersi in Germania a causa delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito il Comune di Schuld, nell’ovest del Paese. Il maltempo non ha causato disagi solo nella città della Renania-Palatinato, ma anche in alcune delle località vicine al confine: anche a Purgatoire e Simpelveld, rispettivamente in Belgio e Olanda, le strade sono infatti allagate.