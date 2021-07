“Una promessa di vendetta mantenuta“. Così descrive la sua azione in un video l’uomo che ha sparato al cane del suo vicino di casa e lo ha poi legato al suo furgone trascinandolo per strada. L’animale aveva morso la mano della figlia dell’uomo. Lui ha ripreso uccisione e trascinamento del corpo del povero cane parlando di “vendetta”. Siamo a Mazara del Vallo e anche se il video è stato rimosso quasi subito dalla rete, i carabinieri hanno arrestato l’uomo per uccisione di animale, detenzione illegale di arma, detenzione abusiva di armi e munizionamento. La perquisizione a casa del 44enne ha portato al sequestro di una pistola a salve calibro 9 modificata ‘senza tappo rosso, 80 cartucce a pallettoni, 113 cartucce a ‘salve’, un’arma da fuoco artigianale clandestina. L’uomo è agli arresti domiciliari.