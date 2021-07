Diverse associazioni e organizzazioni, tra cui, che da anni lavorano nell’ambito della, si sono radunate in piazza Montecitorio per dire di supporto alla sedicente Guardia costiera libica . ”La situazione dei migranti e richiedenti asilo in Libia è disperata – ha dichiarato, portavoce di– è conosciuta da tutti in tutte le capitali europee. Noi oggi denunciamo una complicità del nostro paese in questa situazione. ”Durante il presidio ci sono stati diversi interventi e sono state lette delle esperienze di chi ha subito sulla propria pelle le violenze e le torture. ”Chiediamo aperture di vie legali – ha aggiunto, presidente di Medici senza frontiere Italia – perché le persone passano in Libia perché non c’è nessun altro modo per loro di arrivare in Europa.” Al sit in i manifestantii osservando un minuto di silenzio per le vittime del Mediterraneo. La benda bianca, spiegano, simboleggia il rifiuto delle autorità di vedere cosa succede in Libia.