Con 21 anni di ritardo, o di pregiato invecchiamento (dipende dai punti di vista), la canzone Estate italiana di Gianna Nannini e Edoardo Bennato ha sprigionato tutte quelle sensazioni positive, quell’elettricità al massimo delle sue potenzialità, così come era stata pensata e scritta dai due cantanti.

La Nazionale di calcio, Berrettini a Wimbledon, l’Italbasket, le Azzurre del softball e il trionfo di Francesco “Akira” Begnini. L’Italia al centro dell’Europa sportiva come non mai e allora questa volta le notti estive sono davvero magiche, senza urla di gioia strozzate in gola come successo nel 1990 con i Mondiali di calcio.