“Quando pensiamo alle scuole non bisogna pensare solo ai vaccini, e bisogna che il presidente Draghi prenda in mano questo problema e avvii un piano Marshall per scuole e trasporti. Al di là dell’appello giustissimo a far vaccinare tutte le popolazioni scolastiche, noi dobbiamo rendere le scuole sicure aumentando la capacità d’accoglienza, rivedere i sistemi di condizionamento e soprattutto intervenire sui trasporti, perché se facciamo in modo che lo strumento di mobilità sia insicuro saremo sempre punto e accapo”. Lo ha detto a Sky Tg24 Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani, ospite di ‘Buongiorno’.

