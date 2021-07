Dal Sudamerica a Roma. Un ragno sudamericano – una tarantola Chromatopelma cyaneopubescens – è stato trovato nel parcheggio di un supermercato della capitale, precisamente nell’area di carico e scarico delle merci nella zona di piazza Zama, nell’Appio Latino. Come ci sia finito non è ancora del tutto chiaro, ma l’ipotesi più accreditata è che sia arrivato insieme ad un carico di frutta esotica. Così si spiegherebbe la vicinanza alla zona del supermercato. La tarantola, tra l’arancione e il blu con il corpo coperto di peli, è stata avvistata e trasferita al Bioparco della città.

Su segnalazione del Dipartimento benessere animali di Roma, infatti, i vigili urbani hanno avvisato il direttore zoologico del Bioparco che ha mandato sul posto gli esperti. Il ragno, non particolarmente pericoloso, si trova adesso nella struttura. Secondo il personale del parco la tarantola è arrivata con un carico di alimenti partito dal Centro o Sudamerica. Gli esperti, che hanno fatto entrare il ragno in una teca per il trasporto verso il rettilario del parco, hanno inoltre ricordato che è proprio la stagione calda quella in cui ragni anche potenzialmente pericolosi, come la vedova nera, il ragno violino o il ragno vespa possono essere avvistati più facilmente, specialmente in campagna.