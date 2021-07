Quattordici chili di eroina nascosta in involucri ricoperti di terriccio e spezie. È quando hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle dogane e i finanzieri di Malpensa nella valigia di uomo proveniente dalla Nigeria e transitato per Addis Abeba (Etiopia). A insospettirli è stato il comportamento evasivo dell’uomo, che è stato arrestato e portato in carcere. L’eroina, dopo i test, ha mostrato un elevato grado di purezza e avrebbe potuto fruttare circa 400mila euro.

