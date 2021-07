Immagina di scoprire di essere uno dei discendenti di Leonardo Da Vinci. Ecco, è quello che sta capitando a 14 persone grazie al lungo lavoro pubblicato sulla rivista Human Evolution da Alessandro Vezzosi e Agnese Sabato, rispettivamente fondatore del Museo Ideale Leonardo Da Vinci e presidente dell’Associazione Leonardo Da Vinci Heritage. Ma andiamo con ordine. La caccia al Dna era cominciata già alcuni decenni fa, tanto che nel 2016 vennero scoperti 35 discendenti per lo più indiretti, tra cui Franco Zeffirelli.

Ora, un ulteriore passo in avanti con l’individuazione di 14 nuovi discendenti diretti in linea maschile (derivanti dal padre Ser Piero e dal fratellastro Domenico) e attualmente in vita. “Hanno un’età compresa tra 1 e 85 anni, vivono non proprio a Vinci, ma in Comuni limitrofi fino alla Versilia e fanno mestieri comuni, come l’impiegato, il geometra, l’artigiano”, ha dichiarato Vezzosi all’ANSA. Il loro Dna sarà analizzato nei prossimi mesi per contribuire alle ricerche dal team di esperti internazionali della ‘The Leonardo Da Vinci DNA Project’.