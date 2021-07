“Anche questa settimana l’incidenza dei casi nel nostro Paese mostra una leggere diminuzione, siamo attorno ai 9 casi per 100mila abitanti, così come l’Rt che si attesta ben al di sotto dell’unità con lo 0,63%“, così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando il report settimanale della Cabina di regia, relativo al periodo dal 14 al 20 giugno. In calo anche i posti letto in area medica e di terapia intensiva. “Qualche preoccupazione la desta la circolazione delle nuove varianti, la variante Alfa è tuttora la principale, con il 58% – ha aggiunto – seguita dalla variante Delta, già al di sopra del 20% e la Gamma, intono al 12%”. Quindi, ha concluso, “è necessario mantenere comportamenti individuali prudenti e continuare a vaccinare”.