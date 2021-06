Adua Del Vesco: “Ho paura di tornare a casa, temo che mi possa accadere qualcosa. Vivo da mesi con quest’ansia addosso per il caso Ares”

«Ho paura di tornare a casa: vivo da mesi con quest’ansia addosso a causa di tutto quello che si è scatenato. Temo che mi possa accadere qualcosa». Dopo mesi di silenzio, per la prima volta Adua Del Vesco è tornata a parlare dell’Ares Gate e lo ha fatto raccontando la sua verità, con una serie di dettagli intimi e a tratti inquietanti che ha rivelato nel programma del giornalista Gabriele Parpiglia, Il bianco e il nero, in onda in streaming su Live Now. A cominciare dalla lotta contro l’anoressia – di cui per altro aveva anche parlato in una lunga intervista a Fq Magazine, poche ore prima di entrare al Grande Fratello Vip -, i pensieri suicidi, la riscoperta della fede, i compromessi e il finto fidanzamento con Gabriel Garko.