Puzzi troppo, niente sesso. E scatta la denuncia. Cronache marziane olfattive provengono dal Canada. La giovane Emily Mackinnon ha pubblicato su Tik Tok una video denuncia di un fatto piuttosto inqualificabile che le è accaduto dopo un appuntamento finito male nato da Tinder. Emily conosce Chad, uno studente di giurisprudenza, su Tinder. I due escono insieme e la serata finisce a casa del ragazzo. Solo che appena Chad comincia a levarsi maglietta, pantaloni, ma soprattutto mutande, Emily per poco sviene dalla puzza.

La ragazza spiega in un video, che ha registrato oltre 250mila visualizzazioni, di aver percepito l’olezzo nauseabondo anche rimanendo a un metro di distanza. Poi ricorda anche di aver visto che le mutande erano proprio sporche. A quel punto Emily si rifiuta di continuare. Altro che rapporto sessuale: qui ci vuole una doccia e una lavatrice. Ma, come dire, per la povera Emily scatta la celeberrima frase “cornuta e mazziata” perché Chad la denuncia per diffamazione. “Le calunnie riversate sulla vittima – si legge sul documento legale contro la Mackinnon – ledono la sua reputazione con relativa perdita di reddito”. A questo punto non resta che vedere come andrà a finire tra i due amanti di Tinder.